Опорный банк оборонно-промышленного комплекса России Промсвязьбанк планирует приобрести Роскосмосбанк, принадлежащий госкорпорации «Роскосмос», пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. В Промсвязьбанке подтвердили свой интерес, сообщив, что рассматривают «возможность участия в санации Роскосмосбанка».

На проведение процедуры составления объективного представления об объекте новой покупки (due diligence) Промсвязьбанк готов потратить до 50 млн рублей, следует из тендерной документации. Победитель должен провести «финансовый анализ и определение справедливого диапазона стоимости юридических лиц, в которые Промсвязьбанк планирует осуществлять инвестиции или продавать», правовую проверку, включая «оценку юридических, налоговых, финансовых, инвестиционных рисков», исследовать виды деятельности объекта покупки и провести комплексную проверку его финансового состояния. К участию в работе могут быть допущены два исполнителя.

Промсвязьбанк допускает в дальнейшем покупку других банков В банке отметили, что при принятии такого решения будут ориентироваться на рост финансовых показателей, повышение эффективности бизнеса и укрепление рыночных позиций.

По словам экспертов, подобного рода глубокий анализ заказывают тогда, когда уже есть предварительная договоренность о сделке и определена предварительная цена покупки. Перед банком стоит задача увеличить охват договоров гособоронзаказа до 70%, и за счет подобной сделки можно достичь таких целей, сообщил источник, знакомый с ситуацией. В условиях когда санкционные риски растут, замкнуть эти функции на одном госбанке логичнее, вместе с тем капитал Роскосмосбанка не позволяет выдавать ссуды крупным предприятиям, тогда как Промсвязьбанк регулярно докапитализируется, отметил собеседник.