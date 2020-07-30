В российских банках ожидают, что выпущенные ЦБ рекомендации об ответственном инвестировании станут обязательными — это значит, что кредитные организации не смогут вкладывать ни собственные, ни клиентские деньги в бизнес, который вредит экологии или использует дискриминационные практики и дешевый труд. Об этом сообщили «Известиям» представители банков. Как отметил зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов, рекомендации необязательно станут предметом регуляторного надзора, но они формируют акценты внимания государства, участники рынка будут с этим считаться. По мнению директора департамента инвестиционного бизнеса «ФК Открытие» Константина Церазова, очевидно, что регулятор будет постепенно повышать ответственность крупных инвесторов за климатические изменения, защиту окружающей среды и реализацию социальных проектов.

В долгосрочной перспективе такой подход будет выгоден инвесторам, соблюдение рекомендаций позволит повышать надежность и доходность вложений для клиентов, сообщили в пресс-службе ЦБ.

По словам главы аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса, рекомендации останутся добровольными, но будут созданы экономические стимулы для их использования. Это могут быть послабления лимитов на активы или льготы по налогу на прибыль. По данным «Сафмара», до 90% компаний вряд ли удовлетворят требованиям ответственного инвестирования. А клиенты НПФ не готовы жертвовать частью пенсии ради вложения своих накоплений в активы, удовлетворяющие ESG-факторам (окружающей среды, социальные и управленческие»), доходность которых может быть ниже.

Как прокомментировали эксперты, смысл ответственного инвестирования в том, чтобы смотреть не только на прибыли компании сейчас, но и на способы ее получения. Если компания наносит вред природе, обществу или государству, то это ей грозит штрафами или снижением стоимости бренда, и котировки начнут падать. Также пренебрежение экологическими и социальными рисками может обернуться крупными судебными исками, влияющими на капитализацию компаний, доходность и надежность финансовых инструментов, которые они эмитируют. Однако вопрос о доходности ответственного инвестирования далеко не однозначный, отметили эксперты. Формально под определение ответственного в социальном и экологическом плане бизнеса попадает много компаний — как российских, так и зарубежных, но если посмотреть новости, нетрудно убедиться, что те же ретейлеры постоянно попадаются на использовании детского труда, а нефтегазовые компании — на экологических нарушениях, добавили эксперты.

В документе ЦБ нет ни одного конкретного примера, отметил управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Он нашел странным, что Центробанк разъясняет значение терминов, которые и так должны быть известны специалистам, но не предоставляет прямых рекомендаций, в компании с какими характеристиками не стоит инвестировать.