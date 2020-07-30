Для компании «ДОМ.РФ» планируется утвердить новую стратегию деятельности, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.



«Когда мы говорим о «корпоративных» вопросах, то есть еще Федеральный фонд дольщиков, Фонд ЖКХ и компания «ДОМ.РФ», стратегию деятельности которой еще предстоит утвердить», — сказал вице-премьер.

По его словам, сейчас «ДОМ.РФ» нужен государству именно в качестве института развития, «чтобы в стране было полное понимание, что происходит на рынке и куда двигаться, чтобы повысить доступность жилья для населения».

«Сам «ДОМ.РФ» должен развивать свои компетенции в области стратегии развития жилищной сферы и выработкой стандартов помогать Минстрою, а в ряде случаев они должны уметь самостоятельно управлять крупными проектами. Тем более что «ДОМ.РФ» уже доказал способность быть оператором самых важных программ поддержки как бизнеса, так и населения, в том числе новой программы ипотеки с господдержкой», — подчеркнул Хуснуллин.

При этом, считает он, нацеленность на эти задачи развития не означает, что компания должна сократить объемы банковского бизнеса.

«Как банк они неплохо работают и поставили задачу кредитования жилищного строительства под 1 триллион рублей. Это очень амбициозная цель, а мне нравится, когда люди ставят амбициозные задачи», — сказал Хуснуллин, напомнив, что сейчас принадлежащий компании Банк ДОМ.РФ уже входит в тройку лидеров по проектному кредитованию застройщиков, а также по объему выдачи льготной ипотеки.