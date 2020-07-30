Ассоциация форекс-дилеров (АФД) зафиксировала рост числа обращений граждан о деятельности юридических компаний, оказывающих услуги по возврату денежных средств от недобросовестных участников рынка ценных бумаг, ЦБ это подтверждает, пишет РБК . В последние месяцы наблюдается рост предложений финансовых услуг в Интернете, зачастую это реклама нелегальных финансовых услуг, в том числе на рынке Forex, отметили в пресс-службе ЦБ. Также публикуется много предложений от компаний, предлагающих вернуть деньги гражданам, пострадавшим от мошеннических действий, но потребитель, воспользовавшись ими, может столкнуться с двойным обманом, сообщил представитель регулятора.

На практике такие компании нередко обманывают потребителей и выманивают у них деньги, заранее зная, что вернуть утраченные средства невозможно, либо их услуга заключается в составлении и отправке в Банк России или правоохранительные органы жалобы, которую потребитель вполне может написать сам, предупреждает регулятор. Учитывая, что услуги таких юристов платные, потребитель «оказывается обманут дважды — первый раз мошенниками, предлагающими нелегальную услугу, второй раз — подобными псевдоюристами». В ЦБ также указали, что оплата услуг может производиться переводом денег на личную карту сотрудника компании, и в таком случае впоследствии доказать незаконность действий мошенников крайне сложно.

По мнению главы АФД Евгения Машарова, при выборе иностранного форекс-дилера «потребитель лишается права на судебную защиту, этим и пользуются так называемые юристы, которые за деньги составляют обращения во всевозможные инстанции, обещая, как правило, на словах гражданину, что там обязательно помогут». В АФД рекомендовали «воздерживаться от контактов с сомнительными компаниями и интернет-площадками, предлагающими инвестиционные услуги без лицензии регулятора». В России действуют всего четыре форекс-дилера, имеющих лицензии ЦБ: «Альфа-Форекс», «ВТБ Форекс», «ПСБ-Форекс» и «Финам Форекс» (все члены АФД).

Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex Сейчас количество новых клиентов на рынке Forex снижается, потому что по закону его участники не могут принимать клиентов удаленно.

По словам юристов, отсудить потерянные деньги у нелегальных форекс-дилеров сложно. Адвокат или юрист, который добросовестно относится к своим обязательствам, гарантировать результат работы никогда не будет и не должен: в законодательстве об адвокатской деятельности есть прямой запрет на гарантию положительного результата. Суды в своих решениях не ориентируются на наличие лицензии у дилеров, а учитывают лишь формулировки из договора с клиентами, поясняют юристы. В таких случаях при исследовании доказательств суд приходит к выводу, что услуги, прописанные в договоре, были оказаны, деньги за них выплачены, а акт передачи услуг подписан сторонами, но ожидаемых гражданином обещаний там нет.