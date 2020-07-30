Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара прибавил 53 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов и стоил 73,1 рубля, курс евро вырос на 33 копейки и составил 85,94 рубля. На 10:02 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,15 рубля (плюс 58 копеек), курс евро равнялся 86,02 рубля (плюс 41 копейка). Такого уровня евро достигал 2 апреля 2020 года.

На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,2 рубля (плюс 63 копейки). Курс евро на 10:10 мск равнялся 86,04 рубля (плюс 43 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в четверг утром давление на рубль сохранится, пока цена на нефть не пройдет уровень 45 долларов за баррель. По его словам, если смотреть с точки зрения технического анализа, то рубль возобновит укрепление, если курс доллара опустится ниже 72 рублей. Худший сценарий для рубля — это ослабление до 74,5 рубля.

«После сильного снижения во вторник вчера рубль провел очень волатильную сессию с тенденцией к ослаблению. Так должно и быть. Нерезиденты конвертируют дивиденды в валюту, экономика начинает оживать, ей требуются импортные комплектующие и сырье, люди собираются провести остатки лета на турецких курортах и покупают валюту. Поэтому все говорит о том, что снижение рубля продолжится. Не исключено, что середину лета пара доллар/рубль завершит выше отметки 73», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.