Чистая прибыль группы Сбербанка за II квартал 2020 года составила 166,7 млрд рублей, уменьшившись на 33,4% в годовом выражении. Такие данные промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) приводятся в релизе банка.

«По итогам квартала Сбербанк заработал чистую прибыль в размере 166,7 миллиарда рублей, обеспечив рентабельность капитала 14,2%, несмотря на снижение деловой активности и повышенный уровень отчислений в резервы. Постепенное восстановление экономики дает основу для нашего умеренно оптимистичного прогноза на второе полугодие», — отмечает финансовый директор Сбербанка Александра Бурико.



Рост чистых комиссионных доходов группы замедлился во II квартале из-за карантинных ограничений и составил 2,8% в годовом выражении до 120 млрд рублей.



Чистые процентные доходы за квартал составили 398,5 млрд рублей (плюс 12,9% к аналогичному периоду прошлого года).



Рост розничного кредитного портфеля замедлился до 0,9% за II квартал до 8,3 трлн рублей, что связано со снижением активности в период карантинных ограничений. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле выросла на 0,9 процентного пункта — до 36,2%. Доходность розничных кредитов снизилась за квартал на 20 базисных пунктов — до 11,9%.

Ипотечный портфель вырос на 1,9% за квартал «при поддержке активного спроса на государственные и собственные программы льготного кредитования, доля которых в выдачах ипотечных кредитов к концу квартала составила около 30%», сказано в релизе.

Портфель потребительских кредитов практически не изменился за квартал (минус 0,2%).

Корпоративный портфель вырос на 1,8% без учета валютной переоценки за II квартал 2020 года до 14,6 трлн рублей и сократился на 2,6% в номинальном выражении на фоне укрепления рубля. Доходность корпоративных кредитов за квартал снизилась на 10 б. п. — до 7,1%.

Банк продолжает активно участвовать в государственных программах поддержки бизнеса и с момента их запуска до текущего времени заключил кредитных договоров на сумму свыше 330 млрд рублей, уточняется в сообщении.

Прирост средств физических лиц вырос на 3% за квартал до 15,1 трлн рублей, что в том числе было обусловлено выплатами в рамках государственных программ, включая программы поддержки семей с детьми. Стоимость срочных розничных вкладов уменьшилась за квартал на 60 б. п. — до 4,1%.



Средства корпоративных клиентов сократились на 2,2% до 8,2 трлн рублей, при этом без учета валютной переоценки показали рост на 2%. Стоимость срочных депозитов снизилась за квартал на 40 б. п. — до 3,1%.

Во II квартале 2020 года Сбербанк выпустил биржевые облигации на российском рынке на сумму 20 млрд рублей сроком на четыре года, что привело к росту объема размещенных биржевых облигаций до 465,5 млрд рублей на конец отчетного периода.

Общий капитал группы вырос за квартал на 4,6% и составил 4 863,2 млрд рублей на 30 июня 2020 года «благодаря нераспределенной прибыли и положительной переоценке портфеля ценных бумаг», отмечается в релизе.

Активы группы, взвешенные с учетом риска, сократились на 5,3% во II квартале до 31,94 трлн рублей. Как поясняется, это произошло «в основном за счет снижения риск-взвешенных активов по кредитному риску на 6% на фоне перехода на принципы Basel 3.5, отмены макронадбавки по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля 2020 года, а также отрицательной валютной переоценки кредитного портфеля». Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась за квартал с 98,7% до 92,9%.

За II квартал коэффициент достаточности базового капитала первого уровня вырос на 147 б. п. (до 14,78%), а общего капитала — улучшился на 144 б. п. (до 15,23%).

В числе прочего сообщается, что, согласно данным управленческого учета, совокупный операционный доход от продуктов страхового, пенсионного и бизнеса по управлению активами составил 29 млрд рублей, показав рост на 2% в годовом выражении во II квартале 2020 года. Совокупные активы под управлением, пенсионные накопления и активы страхового бизнеса Сбербанка выросли за квартал на 6% и составили 1,59 трлн рублей.