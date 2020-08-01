🔸 Бесплатная подписка на «Яндекс.Плюс» и кешбэк до 10% за использование сервисов «Яндекса» — в чем разница между картами «Яндекс.Плюс» от «Тинькофф» и Альфа-Банка, выясняем в «Разборе Банки.ру».



🔸 Полисы в рассрочку — это не новинка сегодняшнего дня. Страховые компании начали предлагать их несколько лет назад, в основном при оформлении каско. На что стоит обратить внимание при его покупке, узнаем из публикации.

🔸 Сделка состоялась, первоначальный взнос уплачен, и право собственности перешло к покупателю. И вдруг банк передумал и отказал заемщику в ипотечном кредите. Почему так происходит, разбираемся в публикации «Прерванная ипотека».

🔸 Закон о кредитных каникулах по потребительским и ипотечным займам, призванный поддержать население во время пандемии коронавируса, был подписан еще в начале апреля. Но эта тема не перестает быть актуальной и по-прежнему вызывает много вопросов. Разбираемся в деталях в материале Банки.ру.

🔸 Закону об ипотечных каникулах почти год, «коронавирусные» отсрочки по кредитам оформляют с апреля, а «Народный рейтинг» до сих пор пестрит жалобами на эту тему. Развеиваем мифы о каникулах в рубрике #оденьгахпросто.

🔸 Владимир Путин на прошлой неделе выпустил «июльские указы», подписав указ «О национальных целях развития России до 2030 года». Самое примечательное отличие: в экономической части «июльских указов» больше нет цели стать пятой экономикой в мире, обогнав Германию. Амбиции «догнать и перегнать» мельчают с каждым президентским сроком. О том, почему Россия больше не бежит за Германией, можно узнать здесь.

