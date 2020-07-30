Банк «Александровский» предлагает оформить «Движкарту» в категориях Mastercard Gold или «Мир» в рублях.

По карте начисляется кешбэк 5% при покупках в категориях «АЗС», «Платные дороги», «Общественный транспорт, «Такси», «Службы доставки еды», «Фастфуд» и дополнительно начисляется 2,5% при поддержании остатка от 30 тыс. рублей. Максимальная сумма вознаграждения — 3 тыс. рублей, минимальная — 300 рублей в месяц.

Плата за выпуск и обслуживание карты не взимается.

Снятие наличных в устройствах — бесплатно. В сторонних банкоматах при снятии до 50 тыс. рублей в месяц плата не взимается, свыше составит 1,5%, минимум 150 рублей. В кассах других банков — 3%, минимум 150 рублей.

Комиссия за услугу «СМС-информирование» — 50 рублей в месяц.

«Преимуществами карты является бесплатное обслуживание и наличие кешбэка, также держателю может быть предоставлена бесплатная дополнительная карта», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.