Программа льготной ипотеки по ставке не более 6,5% может быть продлена после 1 ноября при условии ее востребованности у россиян, сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроектов в Хабаровском крае.

Как отметил Якушев, по этой программе уже есть заявления Минфина о том, что, возможно, это некий пузырь с точки зрения того, что не так много остается людей, которые готовы даже под 6,5% сегодня брать ипотеку. Но если продукт будет востребован и действительно станет влиять на рынок и на спрос, то это будет фундаментом для дискуссии на площадке правительства по продлению программы, пояснил он.

Также Минстрой намерен настаивать на увеличении лимитов на программу сельской ипотеки при формировании федерального бюджета на последующие годы, сообщил Якушев.

Сельская ипотека заработала в России с 2020 года, ее основная цель — улучшение жилищных условий граждан, которые проживают на сельских территориях. В 2020 году на финансирование программы в федеральном бюджете заложен 1 млрд рублей.

«Естественно, что при формировании федерального бюджета, понимая, насколько востребована эта мера поддержки для жителей, проживающих в сельской местности, мы будем настаивать совместно с Министерством сельского хозяйства (РФ), чтобы лимиты по сельской ипотеке были увеличены. Чтобы большее количество людей могло воспользоваться этим продуктом для того, чтобы строить дома», — сказал Якушев.

По его словам, сейчас министерство поддерживает этот продукт, в том числе выделяя дополнительные средства на его реализацию. «Это такая нестандартная ситуация, когда одно министерство готово из собственного бюджета отдать денежные средства на поддержание ипотеки. Тем не менее сегодня Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (РФ) 500 миллионов (рублей) из собственного бюджета передает на поддержание как раз ипотеки под ИЖС, которую реализует Россельхозбанк», — добавил министр.