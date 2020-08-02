Предприниматели теперь могут открывать дополнительные счета в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн». Для этого нужно зайти на вкладку «Сервисы» и выбрать нужный тип счета в разделе «Для бизнеса», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ранее эта функция появилась в интернет-банке.

«Теперь открыть валютный, специальный счет участника госзакупок или второй расчетный счет можно в мобильном приложении. Подать заявку можно онлайн, и счет будет доступен в течение нескольких минут», — отметил руководитель направления по цифровому малому бизнесу Райффайзенбанка Максим Глазов.



Сейчас клиенты Райффайзенбанка могут выполнять 99% операций онлайн с помощью интернет-банка. Кроме того, мобильное приложение «Райффайзен Бизнес Онлайн» стало бесплатным до конца сентября. Онлайн клиенты могут управлять тарифами и счетами, подавать заявки и открывать новые продукты, выставлять счета контрагентам и др.