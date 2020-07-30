Райффайзенбанк снизил ставки по ипотеке. Теперь получить кредит на покупку строящегося жилья в банке клиентам «с улицы» доступно под 7,77% годовых при приобретении недвижимости у ключевых партнеров банка и под 8,19—8,49% годовых в иных случаях (ранее — 7,99—8,99% годовых). Займы на покупку готового жилья и под залог имеющейся в собственности недвижимости предоставляются под 8,19—8,49% годовых (прежде — 8,99% годовых).



При первоначальном взносе менее 20% применяется надбавка к ставке в размере 1 процентного пункта.

Рефинансирование ипотечных займов, оформленных в сторонних банках, теперь осуществляется под 7,99—8,19% годовых вместо 8,39—8,99%, применявшихся ранее.

Денежные средства предоставляются на сумму до 26 млн рублей, но не более 80% от стоимости залога. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет.

Ставки действуют при заключении заемщиком договора комплексного ипотечного страхования. При отказе от личного и/или титульного (если применимо) страхования надбавка к ставке составит 0,5 п. п., а если возраст заемщика на момент подачи документов превысит 45 лет и 1 месяц, надбавка возрастет до 3,2 п. п.

«Для зарплатных клиентов банка действуют скидки к ставке. Размер варьируется в зависимости от программы», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.