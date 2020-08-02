Московский Кредитный Банк (МКБ) запустил технологию «0 визитов» по нецелевому кредиту, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь оформить заявку на кредит и получить денежные средства можно без посещения офиса банка через Интернет или мобильный банк «МКБ Онлайн».



«Процедура оформления кредита онлайн максимально проста. Для этого нужно заполнить заявку в личном кабинете «МКБ Онлайн» и, в случае положительного решения, получить кредит в интернет-банке или мобильном приложении», — говорится в релизе.

В «МКБ Онлайн» также можно посмотреть документы по кредиту, отслеживать график ежемесячных платежей и осуществлять их погашение, не выходя из дома, в разделе «Погашение кредитов».