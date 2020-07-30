Арбитражный суд Амурской области признал обоснованными требования «Финвижн холдингс» по иску о допэмиссии банка «Восточный», сообщил представитель суда.

Компания «Финвижн» Артема Аветисяна в иске требовала признать недействительными ряд решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 млрд акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск. Ранее заседание было отложено до 30 июля в связи с тем, что истец заявил, что у него не было времени ознакомиться с предоставленными документами.

«Суд принял решение удовлетворить исковые требования «Финвижн», — сказал представитель суда.

Оценочная экспертиза, проведенная в рамках иска, в феврале заключила, что стоимость одной акции банка составляет 2,23 копейки, а не 1 копейку, как было на момент допвыпуска 500 млрд ценных бумаг.

В марте прошлого года инвестфонд Baring Vostok заявлял о готовности выкупать допэмиссию акций «Восточного», несмотря на иск компании Аветисяна. ЦБ в декабре признал этот дополнительный выпуск на 5 млрд рублей, зарегистрированный в октябре 2018 года, несостоявшимся из-за «неразмещения эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска».