Сбербанк учитывает выплату дивидендов за 2019 год в обновленном прогнозе. Об этом заявила старший вице-президент банка Александра Бурико.

«Наш прогноз включает выплату дивидендов в третьем — четвертом квартале этого года, поэтому в обновленном прогнозе заложено снижение достаточности капитала», — сообщила она.

Напомним, Сбербанк, согласно своей дивидендной политике, направляет 50% от чистой прибыли на выплаты акционерам, если целевой уровень достаточности базового капитала составляет не менее 12,5%. В обновленном прогнозе этот показатель находится на уровне 13—13,5%.

Ранее наблюдательный совет Сбербанка дал рекомендацию направить на выплату дивидендов за 2019 год 50% прибыли. Однако из-за рисков, связанных с пандемией коронавируса, ЦБ рекомендовал финансовым организациям отложить принятие решений о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь.

Следующее собрание наблюдательного совета Сбербанка, на котором будет приниматься решение о рекомендации уровня дивидендов, состоится во второй половине августа. «Не было намерения корректировать сумму дивидендов с учетом ранее принятого решения, рекомендации наблюдательного совета. Однако окончательное решение будет сделано на годовом собрании позже в этом году», — пояснила Бурико. Годовое общее собрание акционеров Сбербанка назначено на 25 сентября.



Дальнейшая дивидендная политика и трехлетняя стратегия Сбербанка будут обсуждаться в IV квартале 2020 года.