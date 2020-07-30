Фондовые торги в РФ завершились в «красной зоне», показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 1,23% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 882,63 пункта. Индекс РТС опустился на 2,66% — до отметки 1 232,35.

Акции Мосбиржи подешевели на 2,23%, «Полюса» — на 2,17%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,14%, «Газпрома» — на 1,73%, МТС — на 1,56%, «Норильского никеля» — на 1,38%, «Магнита» — на 1,3%, «Яндекса» — на 1,17%, Сбербанка — на 1,07%, Mail.ru — на 0,79%.



«На отечественном фондовом рынке в четверг идут продажи, что могло бы быть закономерно — индексы забрались слишком высоко. Однако одновременно заметным образом ухудшился и внешний фон, и в комплекте это дало мощный «медвежий» сигнал», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Негативные настроения в российских бумагах поддержала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял порядка 3%, отступив ниже 42,5 доллара за баррель. Также снижению нашего рынка способствовала ситуация на западных фондовых площадках», — поясняет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.



Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов констатирует, что «внешние фондовые рынки сегодня переживают мощную волну коррекции», и уточняет, что «после выхода рекордно негативных данных по падению ВВП США во II квартале… индексы акций перешли к резкому движению вниз».

