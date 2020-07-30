Рубль существенно подешевел к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 73,65 рубля, что на 1,08 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на указанное время стоил 86,85 рубля (плюс 1,24 рубля).

В ходе торгов курс доллара доходил до 73,79 рубля, курс евро (уже после окончания основной сессии) — до 86,95 рубля (минимальные значения равнялись 73,06 и 85,81 рубля). С долларом было проведено 47,4 тыс. операций на общую сумму почти 2,7 млрд долларов, с евро — 8,2 тыс. сделок на 316 млн евро.



По мнению старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Анны Бодровой, такой динамики рубля «пугаться не стоит: валютный сектор просто подстраивается под смену ориентиров российского Минфина и Банка России, и не более того». «О сильном рубле пока говорить не приходится — нужно создать задел для восстановления, а крепкий рубль сюда точно не вписывается», — поясняет эксперт.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич полагает, что «давление на рубль оказывали как снижение рынка энергоносителей, так и негативная динамика валют развивающихся стран». По его мнению, сейчас не ожидается уход американской валюты за верхнюю границу коридора 70—75 рублей, но «ухудшение внешней конъюнктуры может способствовать ее тестированию».



Эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин указывает на такие факторы, как выход инвесторов из рисковых активов, быстрое восстановление доллара, ускорение нисходящей тенденции российского долгового рынка.



«Серьезному ослаблению рубля на российском рынке, помимо распродаж на рынках EM, по всей видимости, способствуют также и внутренние факторы в виде обратной конвертации полученных рублевых средств в валюту инвесторами-нерезидентами в рамках текущего дивидендного периода», — добавляет начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

