Минкомсвязь потребовала от операторов связи сертифицировать у Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) системы биометрической идентификации, которые используются для дистанционной продажи виртуальных сим-карт (eSIM). Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники, присутствовавшие на совещании по внедрению технологии eSIM 24 июля.
По словам одного из них, заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов заявил, что запуск систем операторов не был согласован с ведомством, а для идентификации абонентов им нужно подключиться к Единой биометрической системе (ЕБС) «Ростелекома», которая имеет такую сертификацию.
Также Минкомсвязь согласилась, что для идентификации при использовании eSIM будет достаточно простой электронной подписи при условии подтверждения сведений об абоненте с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и ЕБС. Было решено, что eSIM будет развиваться в России параллельно с внедрением отечественной криптографии, а платформы по управлению виртуальными сим-картами должны быть размещены на территории страны. Проекты нормативных актов для легализации технологии должна будет разработать Россвязь.
С сентября виртуальная сим-карта будет доступна по всей России.
В ближайшее время для дистанционного заключения договора у «ВымпелКома» будет доступна идентификация через ЕСИА, сообщил представитель оператора. Там готовы прорабатывать требования к системам идентификации, но они должны отличаться от требований к ЕБС, так как системы будут применяться исключительно для одной операции — заключения договора на услуги связи. В МТС также уверены, что избыточно устанавливать для операторского софта такие же требования, как для ЕБС.
Операторы попросили рассмотреть возможность переходного периода, в течение которого ЕБС будет развиваться и увеличивать количество пользователей, а бизнес мог бы использовать свои разработки, отметил представитель «Тинькофф Мобайл».
Во флагманском магазине «МегаФона» в ТЦ «Метрополис» в Москве начался сбор заявок на подключение.