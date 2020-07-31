Минкомсвязь потребовала от операторов связи сертифицировать у Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) системы биометрической идентификации, которые используются для дистанционной продажи виртуальных сим-карт (eSIM). Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники, присутствовавшие на совещании по внедрению технологии eSIM 24 июля.

По словам одного из них, заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов заявил, что запуск систем операторов не был согласован с ведомством, а для идентификации абонентов им нужно подключиться к Единой биометрической системе (ЕБС) «Ростелекома», которая имеет такую сертификацию.

Также Минкомсвязь согласилась, что для идентификации при использовании eSIM будет достаточно простой электронной подписи при условии подтверждения сведений об абоненте с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и ЕБС. Было решено, что eSIM будет развиваться в России параллельно с внедрением отечественной криптографии, а платформы по управлению виртуальными сим-картами должны быть размещены на территории страны. Проекты нормативных актов для легализации технологии должна будет разработать Россвязь.

«Билайн» приступает к внедрению eSIM С сентября виртуальная сим-карта будет доступна по всей России.

В ближайшее время для дистанционного заключения договора у «ВымпелКома» будет доступна идентификация через ЕСИА, сообщил представитель оператора. Там готовы прорабатывать требования к системам идентификации, но они должны отличаться от требований к ЕБС, так как системы будут применяться исключительно для одной операции — заключения договора на услуги связи. В МТС также уверены, что избыточно устанавливать для операторского софта такие же требования, как для ЕБС.

Операторы попросили рассмотреть возможность переходного периода, в течение которого ЕБС будет развиваться и увеличивать количество пользователей, а бизнес мог бы использовать свои разработки, отметил представитель «Тинькофф Мобайл».