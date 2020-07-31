Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь, пишут «Известия» . Документ готовят в Абсолют Банке. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях.

Сейчас банки не вправе списывать деньги со счетов пользователей финансовых услуг, по которым более года не обновлялись идентификационные данные, получается, банки должны отказывать самим себе в получении причитающихся им денег от клиентов, пояснил директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков. Кредитные организации хотят получить право списывать деньги за обслуживание счета или в пользу кредита в том случае, если у клиента поменялись идентификационные данные (например, паспорт), но он не сообщил об этом в течение года, а на звонки кредитной организации не отвечал.

По словам представителей банков, не имея формальной возможности списывать текущие платежи, кредитная организация вынуждена формировать просрочку, хотя все основания и поручения на списания от клиента у нее имеются. Также количество счетов, которые невозможно закрыть из-за остатка на них средств, но и операции по которым проводить нельзя из-за устаревших данных о владельце, постоянно увеличивается. Банкам приходится обслуживать их себе в убыток. Средства, полученные от комиссии за обслуживание, банки могли бы направлять в том числе на актуализацию данных через автоматизированные запросы клиентам и в госорганы. Кроме того, возможность взимания комиссий с «брошенных счетов» при их последующем закрытии может выступить как профилактика сомнительных операций, отметили банкиры.

Совфед одобрил пакет законов о «регуляторной гильотине» Закон предлагает отказаться от использования проверок как основного инструмента контроля и вводит новые виды мероприятий.

В положении Банка России № 499-П отсутствуют нормы, предусматривающие списание денежных средств со счета клиента при невозможности обновления сведений о нем, уточнили в Росфинмониторинге.

ЦБ совместно с заинтересованными органами прорабатывает возможность предоставить банкам право отказывать в проведении операций по исполнительным листам, сообщили в пресс-службе регулятора. Соответствующие законодательные инициативы готовятся Минюстом, подтвердили в Росфинмониторинге. Также предложения кредитных организаций были учтены в работе над корректировкой правил, касающихся направления в Федеральную службу сведений о подозрительных клиентах и операциях.