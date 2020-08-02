Росбанк предлагает держателям карт «#МожноВСЁ» повышенный кешбэк в 25% на детские товары. Предложение действует до 30 сентября, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Кешбэк в 25% начисляется за каждую трансакцию в категории «Лучшее детям — 25%», к которой относятся такие товары, как детская одежда, школьные принадлежности и канцтовары, игрушки, игры и принадлежности для хобби и творчества. В текущей категории «Родителям» кешбэк начисляется в прежнем объеме — до 10% в зависимости от трат», — говорится в релизе.

Всего карта «#МожноВСЁ» предлагает 11 категорий для начисления повышенного кешбэка: «автолюбителям», «родителям», «аптеки», «геймерам», «кафе и рестораны», «красота», «отдых и развлечения», «цветы», «дьюти фри», «такси и городской транспорт», «товары для дома». За остальные покупки начисляется кешбэк в 1%.

Карта также дает возможность получать travel-бонусы вместо кешбэка. Те пользователи, которые выберут бонусы на путешествия, будут получать от одного до пяти баллов за каждые 100 рублей (в зависимости от суммы, потраченной с начала месяца) и смогут оплатить ими свое будущее путешествие как частично, так и целиком. Сделать это можно в «Росбанк Онлайн», перейдя без регистрации на портал для бронирования путешествий «Росбанк — OneTwoTrip». Тип бонуса и категории повышенного кешбэка можно менять каждый месяц.