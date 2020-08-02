✅ Рубль на уходящей неделе заметно ослаб по отношению к доллару и евро. В понедельник биржевой курс евро поднялся выше 84 рублей впервые с 22 апреля, во вторник — выше 85 рублей впервые со 2 апреля. В четверг биржевой курс евро превысил 86 рублей, а доллар подорожал до 73 рублей. Ну а в пятницу биржевой курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с 1 апреля, а курс доллара превысил 74 рубля впервые с 14 мая.

✅ Аналитики ожидают, что в августе доллар будет торговаться в диапазоне 71—75 рублей, а евро — 82—86 рублей. Сбербанк скорректировал прогноз по курсу рубля на этот и ближайшие годы и теперь ожидает, что среднегодовой курс доллара по итогам 2020-го составит 70—71 рубль, в следующем году — 68—69, в 2022-м — 69—70 рублей. Между тем глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что доллар не будет стоить 100 рублей.

✅ Денежные средства, законность получения которых невозможно доказать, будут конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд, сообщили на этой неделе СМИ. Отмечалось, что Минфин готовит соответствующие поправки в Бюджетный и Гражданский кодексы. Между тем Минюст предлагает изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, но не всех, а только тех, кто обязан по закону сдавать декларации о доходах.



✅ Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь, сообщают СМИ. Сейчас банки не вправе списывать деньги со счетов пользователей финансовых услуг, по которым более года не обновлялись идентификационные данные.

✅ Депутаты Госдумы предложили обязать банки раскрывать в договорах банковского вклада значение минимальной гарантированной ставки. Предполагается, что это позволит повысить уровень информированности вкладчиков, а также снизит риски при выборе конкретного вклада и банка. Между тем президент РФ поручил правительству и Банку России к 1 октября рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке граждан, потерявших вклады в банках.

✅ Крупнейшие российские банки продолжают терять валютных вкладчиков даже после пика кризиса и пандемии. По мнению экспертов, основная причина оттока средств с валютных депозитов — их низкая доходность. Базовый уровень доходности вкладов, установленный Банком России на август, преимущественно снизился по сравнению с июльскими ориентирами, однако в валютном сегменте есть исключения. Между тем Анатолий Аксаков сообщил, что россияне в условиях пандемии забирали деньги с вкладов, особенно с валютных, однако ограничивать снятие средств опасно и чревато паникой, таких ограничений никто не планирует и не собирается вводить.



✅ Нормативы ЦБ нарушали в июне текущего года десять российских банков, девять из них находятся в процессе финансового оздоровления. У Народного Банка Тувы была отозвана лицензия после неоднократных нарушений минимально допустимых значений для норматива текущей ликвидности (Н3) в течение трех месяцев подряд.

✅ Также на этой неделе стало известно, что опорный банк оборонно-промышленного комплекса России Промсвязьбанк планирует приобрести Роскосмосбанк, принадлежащий госкорпорации «Роскосмос», а Сбербанк и ВТБ хотят участвовать в программе модернизации пассажирского транспорта городских агломераций, которую разработали госкорпорация «ВЭБ.РФ» и Минтранс.

✅ Размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, по состоянию на конец июля снизился по сравнению с январем текущего года на 10,4% и составил 63,3 тыс. рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй. Однако, по оценкам Минфина и «ДОМ.РФ», взять и обслуживать ипотеку даже при нулевых ставках могут не более 60% россиян. Программа льготной ипотеки по ставке не более 6,5% может быть продлена после 1 ноября при условии ее востребованности у граждан. Между тем в июне средняя ставка по ипотеке выросла впервые с апреля прошлого года.