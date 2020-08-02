Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) повышает доступность потребительских кредитов, упрощая пакет документов для подачи заявки и расширяя список поручителей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Банк отменяет обязательное условие о предоставлении справки по форме 2-НДФЛ при сумме кредита свыше 1,5 млн рублей для основных категорий заемщиков, в том числе пенсионеров, вкладчиков МИнБанка, работников бюджетной сферы», — говорится в релизе.

Теперь достаточно предоставить справку, подтверждающую доход в свободной форме, или выписку из банка и получить кредит в сумме до 2 млн рублей сроком до семи лет. Для клиентов — участников зарплатных проектов сумма кредита не изменяется и составляет 3 млн рублей.

С целью получения кредита на нужную сумму клиенты могут привлекать поручителей из числа близких родственников. При расчете платежеспособности может учитываться доход супруга/супруги, родителей, детей (в том числе усыновителей и усыновленных), дедушек, бабушек, полнородных и неполнородных братьев и сестер.