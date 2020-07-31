Доллар не будет стоить 100 рублей, заявил глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Российская валюта в пятницу продолжает ощутимо дешеветь, обновляя минимумы за несколько месяцев: евро торгуется выше 87,5 рубля, доллар — выше 74 рублей.

«Население в результате проиграет, если начнет покупать на высоком курсе. Потом, когда рубль укрепится, они фактически проиграют на том, что купили валюту. Так и было в апреле: многие начали скупать валюту, считая, что рубль обрушится, будет 100 рублей за доллар. Ничего этого не произошло и не произойдет», — сообщил он.

Аксаков отметил, что рубль был «переукреплен», а сейчас он, «может быть, как раз пришел к равновесному значению», которое соответствует и цене на нефть на мировых рынках.