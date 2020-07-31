Большинство россиян — 80% — считают, что не имеют возможностей для улучшения жилищных условий. Об этом, как передает РБК , свидетельствуют данные всероссийского опроса фонда «Общественное мнение», который проводился 24—26 июля среди 1 тыс. человек. По оценке ФОМ, статистическая погрешность не превышает 3,8%.

О возможности улучшения жилищных условий заявили 16% опрошенных, 4% затруднились ответить. При этом, согласно опросу, 57% россиян нуждаются в улучшении жилищных условий, а 47% не видят в этом необходимости.

Более 60% (в 2019 году — 72%) россиян исключают возможность взять ипотечный кредит. Еще 20% скорее допускают такую возможность, 16% уже выплачивают ипотеку или выплатили ее. Большинство (20%) из тех, кто исключает возможность взять жилищный кредит, связывают это с низким уровнем жизни, у 17% уже есть жилье, 7% не хотят брать ипотеку из-за больших переплат, 6% не доверяют кредитам, 4% не хотят рисковать из-за неуверенности в завтрашнем дне.

Согласно опросу ФОМ, 82% россиян проживают в жилье, которое принадлежит лично им или их семье, 9% — в арендованном, 5% — в муниципальном. При этом 61% опрошенных живут в квартирах, 33% — в доме (или части дома), 2% — в комнате (комнатах) в коммунальной квартире, 2% — в общежитии.

Большинство респондентов (67%) считают, что у них хорошие жилищные условия, 19% — что плохие, 10% называют условия терпимыми.



Согласно опросу НАФИ, треть россиян намерены улучшить жилищные условия, несмотря на кризис. В большинстве случаев они собираются сделать ремонт и купить мебель (39%). Реже всего — купить квартиру или построить дом (4%).