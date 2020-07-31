Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит порядок внесудебного признания гражданина банкротом. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

Согласно закону, для граждан сопровождение такого порядка банкротства будет бесплатным. Он коснется граждан, чей долг составляет от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Разработчики инициативы обосновывают необходимость нововведения малой эффективностью действующего судебного порядка банкротства.

В частности, в сопроводительных документах к закону отмечается, что, по данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, у 70—80% должников, вступающих в процедуру банкротства, инвентаризация не выявила имущества, с помощью которого можно погасить долги. В 2018 году число судебных решений о признании граждан несостоятельными выросло в полтора раза по сравнению с 2017 годом, в среднем до 44 тыс. Закон полностью исключает из процесса профессиональных участников рынка — арбитражных управляющих. Вся процедура будет происходить через многофункциональные центры.

Через процедуру банкротства смогут проходить должники, в отношении которых уже окончено исполнительное производство, при этом отсутствие имущества, которое можно было реализовать, не может являться препятствием для прохождения процедуры. Гражданин, у которого закончено исполнительное производство, сможет подать через МФЦ соответствующее заявление. МФЦ в течение одного рабочего дня со дня получения заявления проверяет наличие сведений о возвращении исполнительного документа взыскателю, а также отсутствие сведений о ведении иных исполнительных производств, возбужденных после даты возвращения документа взыскателю и не прекращенных на момент проверки сведений, с использованием общедоступных сведений банка данных в исполнительном производстве, опубликованных на сайте Федеральной службы судебных приставов. Гражданин с момента принятия его заявления освобождается от штрафов и через шесть месяцев, если к нему нет претензий, становится банкротом по закону.