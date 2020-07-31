Доллар и евро существенно подорожали по итогам основной валютной сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск равнялся 74,42 рубля, что на 1,25 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 87,97 рубля — на 1,32 рубля больше, чем накануне в конце дня.

Максимальные уровни, достигнутые с начала торгов пятницы, — 74,5 рубля за доллар и 88 рублей за евро (минимальные курсы равнялись 73,28 и 87 рублей соответственно). В ходе торгов было проведено порядка 45,7 тыс. сделок с долларом на сумму 2,56 млрд долларов и около 10,4 тыс. сделок с евро на 492 млн евро.



«Несмотря на внешние и внутренние позитивные сигналы, рубль остается крайне слабым, периодически обновляя трехмесячные минимумы. Это обусловлено высоким спросом на инвалюту, в том числе со стороны нерезидентов, выходящих из ОФЗ, а также конвертирующих в инвалюту дивиденды, полученные от российских компаний», — отмечает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

По его словам, «данная тенденция вызвана высокими внешнеполитическими рисками, связанными с ноябрьскими выборами президента США. На этом фоне относительно низкие доходности ОФЗ уже не привлекают иностранных инвесторов».

«Кроме того, перспективы дальнейшего роста нефти являются как минимум неопределенными, а рубль по-прежнему переоценен к нефтяному фактору, так как рублевая стоимость барреля Brent (3,2 тыс. рублей) находится ниже коридора прошлого года в 3,7—4,4 тыс.», — пишет аналитик.

«За июль позиции доллара США окрепли на 4,3% в паре с рублем, евро подорожал на 10,1% к рублю», — подсчитала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. «По всей видимости, корректировка курсов иностранных валют не завершена, здесь все еще есть потенциал укрепления, хотя и «гринбэк», и евровалюта выглядят перекупленными», — полагает она.



В свою очередь аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов прогнозирует, что «следующая неделя с высокой вероятностью откроется коррекцией в пользу рубля. Восемь сессий роста подряд по доллару и девять по евро — это крайне редкий феномен для рынка. Снижение в обеих парах давно назрело. Доллар способен откатиться ниже 73,5, у евро запас падения больше — до 86 рублей, то есть почти на 2 рубля резко вниз».