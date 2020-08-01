Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому первоначальный взнос по ипотечному кредиту в рамках программы льготной ипотеки под 6,5% снижается с 20% до 15%, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Эти же сведения подтвердил источник, близкий к Кабмину.

Минфин России внес в правительство проект постановления о снижении минимального размера первоначального взноса с 20% до 15% в рамках ипотечных программ «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Льготная ипотека под 6,5% годовых» еще 30 мая.

Спустя две недели после этого, в июне 2020 года, свои требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой ослабили два крупнейших банка страны: ВТБ и Сбербанк.

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена в конце апреля по поручению президента РФ Владимира Путина. В ее рамках можно до ноября этого года получить кредит на покупку квартиры в новостройке стоимостью до 6 млн рублей во всех российских регионах и до 12 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Субсидируемая государством ставка 6,5% действует в течение всего срока кредита — до 30 лет.

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказывал в интервью РИА Новости, что благодаря этой программе в строительную отрасль придет до 600 млрд рублей.