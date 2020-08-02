Курс биткоина в воскресенье впервые с августа 2019 года преодолел психологический рубеж в 12 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.

По состоянию на 7:07 мск курс биткоина пошел на спад и торгуется на уровне 12,001 доллара (-1,25%).

Максимальной стоимости — 20 тыс. долларов — биткоин достигал в декабре 2017 года.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткоина произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас «добыта» большая часть биткоинов.