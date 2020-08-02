Малообеспеченным семьям с 1 ноября станет проще получить пособие на детей от трех до семи лет. Правительство РФ сократило перечень документов, подтверждающих право на получение финансовой помощи, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия», — говорится в сообщении. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет введены указом президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами. Размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. Это примерно 5,5 тыс. рублей на ребенка в месяц в зависимости от региона. Оформить пособие можно в том числе в МФЦ или на портале госуслуг.