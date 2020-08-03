Почти две трети (62%) представителей крупного бизнеса не смогли воспользоваться налоговыми мерами господдержки, кроме переноса срока предоставления отчетности, из-за несоответствия критериям, пишет РБК . Это показало исследование КПМГ «Антикризисные меры — 2020: налоговые аспекты». Многие системообразующие компании не стали обращаться за помощью из-за сложной процедуры и дополнительных критериев.

Среди компаний, которые все-таки смогли воспользоваться фискальными мерами поддержки, наиболее востребованным оказалось применение пониженных тарифов страховых взносов (18% респондентов). Уплачивали авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли и получали льготные кредиты на выплаты заработных плат сотрудникам по 5% компаний. Право на отсрочку и рассрочку налоговых платежей для пострадавших отраслей оказалось доступно лишь 2% респондентов, хотя к пострадавшим от пандемии сферам деятельности относятся 13% опрошенных компаний, 11% респондентов сообщили, что рассчитывают на включение в список пострадавших отраслей в будущем.

Как отмечает КПМГ, причина недоступности налоговых каникул — сложная процедура получения отсрочки. Также она предоставляется только после появления задолженности. По этой причине льгота не востребована у крупных, особенно консервативных компаний. С долгами по налогам, в частности, нельзя участвовать в тендерах и заключать госконтракты. Также проблемой для бизнеса стала привязка отнесения к пострадавшей отрасли по ОКВЭД, а не по доле фактического дохода от основного вида деятельности, указывают эксперты КМПГ.

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Согласно опросу, за налоговыми каникулами по апрельскому постановлению для пострадавших отраслей обратились 8%, но 3% уже получили отказ, 11% решили просить об отсрочке на общих основаниях, которые предусматривает Налоговый кодекс, но на конец мая ни одна компания не получила положительного решения, а 3% было отказано. Практически все опрошенные компании (97%) ожидают снижения финансовых показателей в 2020 году в диапазоне от 10% до 40%, почти 24% сообщили, что сократят штат на 10—20% и более, 42% заявили, что не планируют увольнять сотрудников. Не приняли решение о сокращениях 34% компаний, отмечают аналитики КМПГ.

По мнению крупного бизнеса, для ускорения выхода из кризиса нужно предусмотреть субсидии на поддержку занятости на крупных предприятиях, упростить требования для получения инвестиционных льгот, 42% компаний указали на необходимость временного снижения ставок по налогам и сборам в том или ином виде (включая обнуление) или введения льготных условий налогообложения. Подавляющее большинство (90%) опрошенных крупных компаний заявили, что предложенных государством антикризисных мер налогового характера для поддержки бизнеса было недостаточно. Противоположной точки зрения придерживаются 10% респондентов, однако половина из них считает, что государство промедлило с их принятием.