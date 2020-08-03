Высокую зарплату в России в основном получают специалисты шести отраслей. Больше всего сотрудников с месячным доходом более 100 тыс. рублей — в рыболовстве и финансах, свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости .

«При этом только 7,2% российских работников могли похвастаться зарплатой более 100 тыс. рублей в месяц», — пишут эксперты.

«Из 30 проанализированных отраслей лишь в 11 доля высокооплачиваемых работников была выше, чем в среднем по стране, при этом шесть отраслей ощутимо лидируют по доле высокооплачиваемых работников. Первое место по доле высокооплачиваемых работников занимает отрасль «рыболовство и рыбоводство», где почти треть работников с зарплатой выше 100 тыс. рублей в месяц», — подсчитали эксперты. При этом лидирующая в рейтинге отрасль опережает последнюю по доле работников с высокими зарплатами в 24 раза, то есть отраслевая дифференциация зарплат очень высокая, отмечают аналитики.

Поясняется, что высокие зарплаты в рыболовстве являются отчасти компенсационными, так как ловля рыбы осуществляется в тяжелых климатических условиях в открытом море, вдалеке от дома. Это достаточно малочисленная отрасль (в ней занято менее 0,2% всех работающих россиян), но люди, выходящие на промысел в море, могут рассчитывать на высокую зарплату.

Второй отраслью по доле работников с зарплатой выше 100 тыс. рублей в месяц стала финансовая деятельность. В этой отрасли 27,3% работников являются высокооплачиваемыми. В основном это работники банков, которые часто получают очень высокую зарплату из-за значительной финансовой ответственности. С учетом того, что финансовые компании есть во всех регионах, а также большого числа занятых в этой отрасли финансовая сфера является одной из самых привлекательных для построения успешной в материальном плане карьеры.

На третьей позиции рейтинга высокооплачиваемых отраслей разместилась добыча полезных ископаемых. «Стоит отметить, что большая часть сотрудников в этой отрасли работают вахтовым методом, покидая на время свои семьи, а добыча ведется в местах с суровым климатом, поэтому высокие зарплаты отчасти являются компенсацией за тяжелые условия... Добыча полезных ископаемых — это зачастую высокоприбыльный и конкурентный бизнес, и поэтому от работников требуются современные специализированные знания и навыки, а также высокая производительность труда», — поясняется в исследовании.

Сферы «IT, связь и массовые коммуникации», «профессиональная и техническая деятельность» и «научная деятельность» тоже можно отнести к лидерам по доле работников с высокими зарплатами. В этих трех отраслях более 19% работников получают среднемесячную зарплату в размере 100 тыс. рублей и более. Объединяет эти сферы то, что в них высоко ценится интеллектуальный труд.

«Получившиеся доли работников с зарплатой выше 100 тыс. рублей в месяц в шести отраслях-лидерах свидетельствуют, что высокие зарплаты там могут получать не только крупные начальники, но и просто очень хорошие специалисты, а порой даже и обычные работники», — пишут эксперты.

В конце рейтинга расположились две отрасли — сельское хозяйство и легкая промышленность. В этих сферах лишь по 1,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц. Эти две отрасли исторически показывают достаточно слабые результаты по зарплатам, отмечается в исследовании.

Исследование показало разницу в московских и региональных зарплатах Так, тройку регионов с лучшими предложениями для учителей составляют Подмосковье, Омск и Москва.

Эксперты также подсчитали медианную зарплату в России в разных отраслях. Медианная зарплата характеризуется тем, что у половины работающих зарплата выше этого уровня, у другой половины — ниже.

«Если взять общероссийский показатель медианной зарплаты, то он будет находиться на уровне 35 тыс. рублей. Именно столько в среднем на руки получает официально обычный работник в России», — говорится в исследовании.

Поясняется, что если в ряде отраслей среднестатистический работник может претендовать на 50 тыс. или даже 60 тыс. рублей в месяц, то в отстающих отраслях медианная зарплата составляет менее 25 тыс. рублей. А медианная зарплата у лучшей по показателю отрасли (добыча полезных ископаемых — 65 тыс. рублей) в три раза выше, чем у худшей (легкая промышленность — 20,5 тыс.).

«Скорее всего, кризис, вызванный пандемией, будет заметно влиять на рынок труда. В среднесрочной перспективе рост зарплат будет лишь немногим превышать инфляцию, а в отдельные кварталы может даже наблюдаться снижение средних зарплат в стране. При этом разница в зарплатах между отраслями и внутри отраслей вряд ли существенно сократится», — считают авторы исследования.



Опрос: треть россиян приготовились к снижению зарплаты В ходе опроса 70% респондентов отметили, что не рассчитывают получить премии в этом году.

Все оценки произведены по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций. При расчетах учтена выплата подоходного налога.