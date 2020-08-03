Российские индексы повышаются в начале торгов понедельника, показывают данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:12 мск прибавил 0,28% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 919,66 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,3% — до уровня 1 238,16 пункта.

«Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается неоднозначный. Цены на нефть умеренно снижаются после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны», — отмечала перед началом российских торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. «В течение сессии не исключены попытки роста российских активов на фоне оптимизма на американских и азиатских площадках, — прогнозирует она. — Нефтяной рынок, хоть и умеренно снижается, в целом сохраняет стабильность».

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич указывал перед началом сессии на умеренно позитивные настроения на мировых рынках на утро понедельника, поясняя, что «главным фактором здесь выступает рост азиатских площадок, где покупки преобладают на фоне позитивных данных по индексу деловой активности в производственном секторе Китая за июль (52,8 пункта, ожидалось 51,3 пункта) и предварительной статистики по ВВП Японии за II квартал (минус 0,6%, ожидалось минус 1,1%)», и прогнозировал в этой связи в начале торгов «преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи удержать позиции выше 2 900 пунктов». «Однако в ходе торгов настроения на рынках могут несколько ухудшиться на фоне публикации данных по индексам деловой активности в производственном секторе в европейских странах и США. В этом случае продажи на нашем рынке могут активизироваться, что приведет к уходу индекса Мосбиржи на отрицательную территорию и тестированию уровня 2 900 пунктов», — предупредил эксперт.

