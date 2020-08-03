Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев срок реализации имущества бывшего председателя правления Банка на Красных Воротах (БНКВ) Александра Петрова, говорится в определении суда. Суд пришел к выводу об обоснованности ходатайства о продлении срока реализации имущества гражданина.

Как отметил в заявлении о продлении срока банкротства финансовый управляющий имуществом должника Алексей Боравченков, в настоящее время не завершены мероприятия по реализации имущества Петрова, не произведены расчеты с кредиторами.

Столичный арбитраж в сентябре 2017 года удовлетворил заявление БНКВ о включении долга перед ним в размере 276,4 млн рублей в реестр требований кредиторов Александра Петрова. Рассмотрение заявления банка ранее было отложено в связи с тем, что должник обжаловал определение о признании банкротом. Ранее суд по заявлению БНКВ признал банкротом Петрова, в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. В третью очередь реестра кредиторов банкира были включены требования БНКВ в размере 6,9 млн рублей. В отдельное производство было выделено требование банка к должнику в размере 276,4 млн рублей.

Арбитраж Москвы 28 марта 2017 года удовлетворил заявление ЦБ о признании банкротом БНКВ. Лицензия у кредитной организации была отозвана 29 декабря 2016 года.