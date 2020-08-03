Руководство крымского РНКБ попросило акционера отказаться от дивидендных выплат за 2019 год, сообщил журналистам председатель правления банка Михаил Якунин.

Ранее Центральный банк рекомендовал банкам перенести вопрос о распределении прибыли на осень, когда будут понятны последствия кризиса для финансового положения заемщиков. «Мы последовали рекомендациям акционера и Банка России, перенесли срок принятия решения. На данный момент акционером рассматривается вопрос, выплатить дивиденды сразу, перенести срок выплаты еще на какой-то период или направить дивиденды на увеличение капитала банка для дальнейшего развития», — рассказал Якунин.

«Мы обратились с просьбой не выплачивать дивиденды в этом году. Все эти программы реструктуризации, по которым мы активно работаем, действуют до осени, и только тогда мы увидим качество (кредитного портфеля. — Прим. Банки.ру)», — добавил председатель правления РНКБ.



Напомним, единственным акционером РНКБ выступает Росимущество. По итогам 2019 года банк показал прибыль в размере 5,35 млрд рублей.