Полиция Украины начала переговоры с мужчиной, который зашел в помещение банка в бизнес-центре «Леонардо» в центре Киева и заявил, что у него в рюкзаке бомба. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в понедельник заместитель министра внутренних дел страны Антон Геращенко.

Как уточняется, местом происшествия является отделение Универсал Банка.



«В полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (расположен в бизнес-центре «Леонардо». — Прим. ТАСС) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию... Представители полиции начали переговоры с террористом», — написал представитель МВД в Facebook.

По словам Геращенко, с мужчиной находится только одна сотрудница банка — руководитель отделения. «По предварительной информации, он ее (руководителя отделения банка. — Прим. ТАСС) не задерживал, он готов был остаться сам со своей бомбой, однако эта информация требует дополнительного подтверждения», — сообщил замглавы МВД.

Он добавил, что уже установлено имя и гражданство захватившего отделение банка. «По предварительной информации, лицом, угрожающим террористическим актом, является гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович… 1988 года рождения», — сообщил Геращенко в Facebook, добавив, что Каримов — «психически неуравновешенный человек».

