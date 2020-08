Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Локо-Банк предлагает посетителям Банки.ру оформить дебетовую карту «ЛокоЯрко промо» платежной системы Masterсard на специальных условиях. В рамках предложения обслуживание карты будет бесплатным до конца 2020 года и далее при поддержании неснижаемого ежедневного остатка на счете не менее 30 тыс. рублей / 500 долларов / 500 евро или сумме покупок от 3 тыс. рублей / 45 долларов / 45 евро в месяц. Карту можно получить по 14 августа 2020 года.

Клиенты Росбанка — держатели карт национальной платежной системы «Мир» получили возможность бесконтактно оплачивать покупки c помощью специального мобильного приложения Mir Pay. Приложение доступно для скачивания в Google Play владельцами устройств на базе операционной системы Android (версии 6.0 и выше), поддерживающих технологию NFC.

«Тинькофф» совместно с крупнейшим в мире разработчиком компьютерных игр Wargaming запустил кобрендовые карты для виртуальных танкистов и командиров. Карты помогут геймерам прокачивать игровые аккаунты, увеличивать запасы золота и дублонов, а также получать выгоду от ежедневных онлайн- и офлайн-покупок.

Дебетовые и кредитные карты выпускаются для каждой из игр — World of Tanks, World of Tanks Blitz и World of Warships. За каждые потраченные 100 рублей будут возвращаться до 30,5 единицы золота и до 57 дублонов, которые потом можно потратить на прокачку своего аккаунта в игре. Кроме того, каждый новый клиент получит 30-дневный доступ к премиальному аккаунту в игре, бонусы для получения опыта и личных резервов, доступ к специальным предложениям и сервисам экосистемы «Тинькофф».