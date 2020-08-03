Совокупное состояние российских миллиардеров с начала 2020 года снизилось на 23,1 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Так, состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина с начала года упало на 1,56 млрд долларов, до 26,5 млрд, но он остается богатейшим из россиян в списке BBI.

Второе место в рейтинге занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, его капитал за январь — июль сократился на 5,34 млрд долларов, до 19,2 млрд. На третьем месте находится основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние сократилось на 2,77 млрд долларов, до 18,6 млрд.

С пятого на четвертое место перешел Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон»), его капитал вырос на 1,91 млрд долларов и составил 18,6 млрд. Пятую строчку по итогам июля занимает основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — его капитал снизился на 2,1 млрд долларов, до 17,8 млрд. На шестую строчку с четвертой переместился совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов, его состояние с начала года упало на 5,18 млрд долларов и составило 17,1 млрд долларов. На седьмом месте оказался Роман Абрамович (Evraz) — его состояние с начала года упало на 894 млн долларов, до 15,5 млрд.

Российские миллиардеры разбогатели за время пандемии на 62 млрд долларов Таковы данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.

Восьмое место занял бенефициар «Еврохима» и СУЭКа Андрей Мельниченко, чье богатство выросло на 76,3 млн долларов и составило 15,5 млрд долларов. Девятое место занял основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг с состоянием в 14,4 млрд долларов, которое за январь — июль уменьшилось на 403 млн долларов. Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман с капиталом в 14 млрд долларов; с начала года оно выросло на 153 млн. Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке», а также «Сибуре», остается на 11-м месте — он с начала года потерял 4,81 млрд долларов, и его состояние составляет 13,3 млрд долларов.