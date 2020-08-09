Некоторые банки на текущей неделе представили новые услуги, запустили цифровые сервисы и внесли изменения в действующие продукты. Разберемся, что изменилось.

Банк «Русский Стандарт» обновил мобильный банк. В новом релизе RSB Mobile доработана навигация, внедрены новые функции, проведен рестайлинг разделов и расширен перечень поставщиков услуг. Обновленное мобильное приложение RSB Mobile уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.

МТС Банк отменил комиссии для клиентов-физлиц в Системе быстрых платежей (СБП) Банка России до 31 декабря 2020 года включительно. Минимальная сумма перевода с помощью СБП в МТС Банке составляет 10 рублей, максимальная — до 600 тыс. рублей. Максимальная общая сумма переводов за один календарный месяц — 1,5 млн рублей, в месяц можно совершить 50 переводов.

Банк «Открытие» запустил OpenKey — первую на российском рынке виртуальную клавиатуру с интегрированными банковскими операциями для мобильных устройств. В настоящий момент сервис доступен для смартфонов на базе iOS. С помощью OpenKey можно совершать операции по карте из любых приложений, где используется клавиатура (например, из мессенджеров, соцсетей, электронной почты), не переключаясь на мобильный банк.

Клиенты ВТБ в сегментах «Привилегия» и «Прайм» получили возможность по звонку создавать распоряжения на финансовые операции и удаленно подтверждать их в мобильном приложении «ВТБ-Онлайн». Чтобы воспользоваться сервисом и получить услугу, клиенту ВТБ нужно позвонить своему персональному менеджеру или на линию обслуживания и сообщить, какое действие необходимо выполнить.

«Яндекс.Касса» и Visa создали сервис для выплаты зарплат на карты любых банков Чтобы получить деньги от работодателя, сотруднику достаточно ввести номер карты на странице сервиса, получить уникальный ID-номер и передать его в бухгалтерию своей компании.

Московский Кредитный Банк (МКБ) запустил сервис доставки дебетовых карт и возможности получения кредита наличными для тех, кто еще не является клиентом банка. Теперь оформить заявку на кредит и получить денежные средства можно без посещения офиса банка через Интернет или мобильный банк «МКБ Онлайн».

Сбербанк предложил любителям фитнеса систему тренировок от своих инкассаторов. Речь идет о системе тренировок, составленной на базе комплексов физической подготовки профессиональных инкассаторов и кассиров. Программа включает четыре комплекса: «Бодрое утро», «Повышай выносливость», «Развивай гибкость», «Качай силу».



В Газтрансбанке стали доступны денежные переводы «Золотая корона». Получить и отправить переводы можно во всех офисах банка, расположенных в Краснодаре и Новороссийске. Комиссия за перевод по системе «Золотая корона» составляет от 1% (в зависимости от суммы и направления трансакции). При отправке перевода клиенту достаточно сообщить Ф. И. О. и город получателя средств.

Банк ДОМ.РФ запустил дистанционную выдачу потребительских кредитов. Оформить заявку на кредит можно не только в мобильном или интернет-банке, но и через контакт-центр, позвонив или заказав обратный звонок в мобильном банке. Заемщикам не требуется предоставлять документы в бумажном виде и оформлять анкету на получение кредита.

МС Банк Рус запустил новый интернет-банк с современным интерфейсом, который поможет клиентам интуитивно сориентироваться в обновленном сервисе. Интернет-банк позволит клиентам быстро найти необходимую информацию по кредитам, оформить досрочное погашение по кредиту, подать кредитную заявку онлайн на новый автомобиль и на машину с пробегом и задать вопрос сотруднику банка.