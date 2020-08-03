



🔹 Банк России аннулировал лицензию Оргбанка. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте регулятора. Из сообщения на сайте Оргбанка следует, что на общем собрании его участников 6 июля 2020 года было принято решение о добровольной ликвидации финучреждения. Кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

🔹 Банки планируют увеличить лимит по онлайн-переводам в сутки всем клиентам, сдавшим слепки лица и голоса. Об этом рассказали в кредитных организациях. В «Ростелекоме» отметили, что слепки лица и голоса подделать или подменить гораздо сложнее, чем СМС и другие методы подтверждения операций. По словам экспертов, пока граждане по-прежнему неохотно сдают свои биометрические данные. В первую очередь потому что не видят для себя в этом преимуществ.

🔹 Россияне, открывшие индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), сохранят право на налоговый вычет, даже если в течение года они закроют договор с одним брокером и переведут средства другому. Это следует из письма Минфина в ответ на запрос Национальной финансовой ассоциации (НФА). Возможность получить льготу останется в случае, если гражданин не вывел средства со счета и выбрал ИИС того же типа.

🔹 Высокую зарплату в России в основном получают специалисты шести отраслей. Больше всего сотрудников с месячным доходом более 100 тыс. рублей в рыболовстве и финансах, свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством «РИА Рейтинг». Сферы «IT, связь и массовые коммуникации», «профессиональная и техническая деятельность» и «научная деятельность» тоже можно отнести к лидерам по доле работников с высокими зарплатами.