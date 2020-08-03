Альфа-Банк в августе 2020 года отмечает десять лет работы с клиентами сегмента малого и микробизнеса. В честь этого события новые клиенты до конца года смогут пользоваться специальными тарифами на денежные переводы, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Чтобы получить специальные условия, достаточно открыть счет и совершить один денежный перевод с 1 по 31 августа. После этого клиент сможет c 1 сентября до конца 2020 года полностью бесплатно переводить деньги другим юрлицам, а также переводить деньги физлицам с комиссией 0,5% при сумме до 150 тыс. рублей и с комиссией 1% при сумме более 150 тыс. рублей. Клиент-ИП сможет бесплатно переводить на собственный счет физлица суммы до 150 тыс. рублей, а суммы более 150 тыс. рублей — с комиссией 1%», — говорится в релизе.



Акция распространяется на пакеты услуг «Удачный выбор», «Лучший старт» и «ВЭД+».