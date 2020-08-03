Некоторые банки с августа 2020 года внесли изменения по картам в части бонусных программ, кешбэка, стоимости обслуживания и процента на остаток. Разберемся, что изменилось.



Кешбэк и бонусные программы

ОТП Банк по дебетовой карте «ОТП Максимум+» предлагает повышенный кешбэк 10% в специальных категориях: «Топливо и товары на АЗС» и «Кафе и рестораны» до 31 августа 2020 года.

Процент на остаток

Севергазбанк снизил процент на остаток по картам Platinum+ до 4,5% годовых (ранее — 5,5%), начисляется при ежедневном остатке на счете не менее 70 тыс. рублей и покупках от 10 тыс. рублей в месяц на сумму остатка до 1 млн рублей. По картам Visa Signature и Black Edition процентная ставка уменьшена до 5,5% (прежде — 6,5%), начисляется при ежедневном остатке на счете от 150 тыс. рублей и покупках от 10 тыс. рублей в месяц на остаток не более 2 млн рублей.

Банк Казани уменьшил процент на остаток по карте «Пенсионная Мир Привилегия» до 3,5% годовых, до изменений начислялось 4% годовых.

Почта Банк скорректировал условия начисления процентов на остаток средств по сберегательному счету. Теперь по «Базовому» тарифу начисляется 3% годовых (ранее — 4%) на остаток более 50 тыс. рублей при сумме квалифицированных операций менее 10 тыс. рублей в предыдущем расчетном периоде; по «Зарплатному» и «Пенсионному» начисляется 4% годовых (ранее — 5%) на остаток более 50 тыс. рублей при сумме квалифицированных операций менее 10 тыс. рублей в предыдущем расчетном периоде, на остаток средств от 1 тыс. до 49 999 рублей — 3% годовых по тарифу «Пенсионный».

При сумме квалифицированных операций от 10 тыс. рублей в предыдущем расчетном периоде (при остатке более 50 тыс. рублей) автоматически увеличивается процент на минимальный остаток средств по сберегательному счету на 1% годовых.

Банк «Санкт-Петербург» по карте «Яркая» начисляет проценты на остаток средств в размере до 7% годовых (ранее до 10%). Кроме того, отменяется начисление процентов на остаток на счете милями по карте Mastercard World Travel.

Московский Кредитный Банк снижает проценты на остаток по дебетовым картам.

По карте «Мудрость» будет начисляться 4,5% на сумму до 300 тыс. рублей. По карте «Москарта black» будет начисляться 4% на всю сумму. По «Москарте» и «ВР CLUB» будет начисляться 4% при среднемесячном остатке от 30 тыс. рублей в месяц на сумму до 300 тыс. рублей.

Локо-Банк снизил процентную ставку, начисляемую на остаток собственных средств по дебетовой карте «Простой доход» с Банки.ру. По новым условиям держателям карты будет начисляться 5,1% годовых при одновременном поддержании остатка на карте и сумме покупок не менее 100 тыс. рублей в месяц. При одновременном поддержании остатка на счете и оборота (покупки и/или платежи в «Локо-Онлайн») от 20 тыс. рублей — 4,6% годовых. При поддержании остатка на счете или оборота (покупки и/или платежи в «Локо-Онлайн») от 20 тыс. рублей — 1,75% годовых. Остальные условия по карте остались без изменений.

Стоимость обслуживания

Банк «Санкт-Петербург» изменил условия обслуживания карты Mastercard World Travel. Теперь ежемесячная плата не взимается при следующих условиях: при совершении покупок на сумму от 10 тыс. рублей в течение отчетного месяца (ранее 30 тыс. рублей) или при ежедневном остатке на карте не менее 30 тыс. рублей в течение отчетного месяца (ранее 100 тыс. рублей).