Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,63% и составил 2 929,97 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,86% до отметки 1 257,42 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 3,86%, Сбербанка — на 2,29%, «Газпрома» — на 0,53%, «Норильского никеля» — на 2,17%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,68%.

Российский фондовый рынок в понедельник смог продолжить восходящую динамику, чему способствовал внешний фон, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Поддержку нашим акциям оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 44 долларов за баррель. Также покупкам на нашем рынке способствовала динамика западных площадок», — уточняет эксперт.

По его словам, поводом для позитивных настроений на мировых рынках выступила публикация данных по индексам деловой активности в промышленности за июль, которые показали ее восстановление в большинстве европейских стран, что подогревает ожидания относительно активного восстановления европейской экономики.

«В результате «быки» захватили инициативу на мировых рынках, что позволило индексу Мосбиржи продолжить восходящую динамику и закрепиться в диапазоне 2 900—2 950 пунктов», — заключает аналитик.