Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 1,04 рубля к предыдущему закрытию и составил 73,38 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 48,1 тыс. сделок на 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,3125—74,68 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,22 рубля, уменьшившись на 1,38 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 12 тыс. сделок на 588,7 млн евро по курсам от 86,07 до 87,69 рубля за евро.

Рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Он отмечает, что в рамках сегодняшних торгов рубль практически полностью смог отыграть потери к доллару, понесенные в пятницу.

«Поддержку ему оказывала лишь ситуация на рынке энергоносителей, тогда как ослабление валют развивающихся стран способствовало продажам в рубле. В результате пара доллар/рубль продолжает движение в верхней половине диапазона 70—75 рублей. Пока мы не видим поводов для выхода за данные рамки, ожидая консолидации американской валюты по отношению к рублю», — комментирует эксперт.