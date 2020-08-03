Банк России считает целесообразным проведение мягкой денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к целевому уровню к концу 2021 года, говорится в докладе регулятора о ДКП.

«Наличие отрицательного разрыва выпуска (производства товаров и услуг в экономике. — Прим. ред.) обуславливает сдержанную динамику инфляции, что делает целесообразным проведение мягкой денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к целевому уровню к концу 2021 года», — сказано в документе.

При этом регулятор по-прежнему указывает на то, что сохраняется риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году. «Реализованное с апреля существенное смягчение денежно-кредитной политики направлено на ограничение этого риска и стабилизацию инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте», — подчеркнули в ЦБ.

Банк России отметил, что небольшой отрицательный разрыв выпуска может сохраняться большую часть 2022 года в силу неполного восстановления внешнего спроса, сохраняющегося пониженного уровня загрузки мощностей на ряде предприятий, мер по консолидации расходов бюджетной системы и сохранения ограничений в рамках сделки ОПЕК+.

При этом ЦБ ждет, что ВВП РФ после спада в 2020 году на 4,5—5,5% перейдет к активному восстановительному росту: на 3,5—4,5% в 2021 году и 2,5—3,5% в 2022-м. Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция в России в 2020 году будет в диапазоне 3,7—4,2%, а в конце следующего года она будет находиться на уровне 3,5—4%.