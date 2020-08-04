В дополнение к федеральным не менее 20 субъектов запустили собственные меры поддержки малых и средних предприятий (МСП) в период кризиса из-за пандемии. Об этом пишут «Известия» по результатам опроса регионов. В антикризисном пакете большинства регионов предусмотрено снижение ставок по упрощенной системе налогообложения и налогам на имущество, транспорт и земельный участок. По уплате некоторых из них бизнес получил отсрочку или освобождение на три и более месяцев. В Иркутской, Свердловской и Магаданской областях имущественный сбор снижен до 1,1% и 0,5%. В Магаданской области компании, оказывающие услуги по перевозке пассажиров (кроме такси), в 2020 году избавлены от уплаты транспортного налога.

На федеральном уровне компании в пострадавших сферах освобождены от всех (кроме НДС) налоговых и страховых выплат, также они могут получить льготные кредиты. Также МСП предоставляется отсрочка по арендным выплатам за использование госсобственности, а наиболее пострадавших освобождают в среднем до октября. На Чукотке — до конца этого года с правом погашения до завершения 2022-го. В ряде регионов уменьшили стоимость патента для ИП: в Новгородской области установили ставку вдвое ниже, а в Тюменской — символическую сумму в 1 рубль на 2020 год. Ставки программ льготного кредитования варьируются от 0,1% до 4,5%, а срок — до трех лет максимум. Расширены возможности получения микрозаймов до 5 млн рублей на любые цели. Низкие проценты представлены в Калужской и Амурской областях и на Чукотке, в НАО увеличен предельный возраст заемщика для получения такой ссуды до 70 лет.

Региональные фонды поддержки бизнеса увеличили размеры субсидий и расширили возможности их целевого использования. В Тверской и Новгородской областях оказывают финансовую помощь предприятиям в выходе на маркетплейсы. Также в ряде регионов снизили ставки за предоставление гарантий по кредитам и лизингу для бизнеса. В Орловской области такая уступка составила 40%. Самая объемная помощь оказалась у Москвы — для поддержки предпринимателей были приняты три пакета мер общей стоимостью 85 млрд рублей. В Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Подмосковье и Крыму также предоставили местному бизнесу послабления по фискальным сборам и аренде недвижимости.

Налоговыми каникулами в кризис воспользовались всего 2% крупных компаний Причина недоступности налоговых каникул — сложная процедура получения отсрочки.

В Минэкономразвития заявили, что уровень открытости экономики регионов на конец июля составляет 98,5%. Под различными ограничениями остаются не более 825 тыс. рабочих мест. В конце апреля — на пике карантина — эти показатели были равны 72% и 15 млн. Там отметили, что для поддержки экономики, кроме ранее объявленных мер, с середины июля введены субсидии на профилактику COVID-19.

По словам экспертов, достижение 100-процентного уровня открытости экономики регионов будет означать, что все запреты отменены и предприятия могут полностью загружать свои мощности как раньше. В случае второй волны пандемии нужны оперативные и полномасштабные меры одновременно, а не поэтапные, как было весной, отметили эксперты. По их мнению, для диверсификации структур экономики регионов нужны несырьевые стартапы и цифровые проекты, такие компании необходимо поддержать не только кредитами, но и «венчурными» по характеру субсидиями.