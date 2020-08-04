После прохождения пика пандемии коронавируса российские должники начали отдавать коллекторам примерно столько же денег, сколько до кризиса, пишет РБК. В июле средний размер платежа по долгу составил 5,3 тыс. рублей, что на 1,8% превышает показатель марта и всего на 5,3% меньше февральского, следует из статистики Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Речь идет о долгах, которые коллекторы взыскивают, работая с банками по агентской схеме. В марте снижение платежа по отношению к предыдущему месяцу составило 7%, в апреле — 27%, в мае — 3%. В июне зафиксирован рост в размере 23%, в июле средний платеж вырос на 16%.

По данным НАПКА, в 2019 году банки передали коллекторам долги по агентской схеме на 545 млрд рублей. Средний размер задолженности в этом сегменте оценивался в 68,3 тыс. рублей. За пять месяцев 2020 года кредиторы отдали взыскателям в работу обязательства еще на 253 млрд рублей. Количество переданных коллекторам задолженностей выросло на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем предложения цессии (продажи долга) из-за пандемии сократился на 35%.

«Эквифакс»: пандемия привела к росту просроченных платежей по кредитам В ближайшие месяцы просроченная задолженность будет увеличиваться как в объеме, так и в длительности.

Как отметили участники рынка, собираемость долгов по агентским портфелям приближается к докризисному периоду, ситуация с платежами стала улучшаться в мае — июне. Полное восстановление показателей до уровня прошлого года, по их расчетам, произойдет к концу сентября. Также к прежним отметкам поднялись и операционные показатели — PTP и KPP (обещание заплатить и сдержанное обещание заплатить). Коллекторы связывают повышение эффективности взыскания со снятием санитарных ограничений и восстановлением привычного рабочего ритма населения. Также высокий уровень неопределенности на пике кризиса повлиял на планы клиентов. Еще одно изменение в поведении должников — их готовность взаимодействовать с коллекторами. Уровень контактности клиентов в апреле составлял порядка 38%, что выше значений марта 2020-го и показателей апреля 2019-го. Это говорит о стремлении клиентов расплатиться по долгам и о хорошем отклике на антикризисные предложения коллекторских агентств, отметили коллекторы.

Правительство поддержало законопроект об общении коллекторов только с должником Согласно законопроекту, коллектор сможет обращаться к близким и знакомым должника только при наличии их письменного предварительного согласия.

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