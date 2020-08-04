Институт экономики роста им. Столыпина прогнозирует сокращение ВВП России по итогам 2020 года на величину до 8% в случае масштабной второй волны пандемии коронавируса. Об этом сообщила во вторник ТАСС директор института, руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович.

«На сегодняшний день есть несколько оценок сокращения ВВП России за 2020 год: от минус 4,5% («ВЭБ.РФ») до минус 8% (Организация экономического сотрудничества и развития). Международный валютный фонд ожидает падения экономики России на 6,6%, Всемирный банк — на 6%, ЦБ прогнозирует сокращение российского ВВП в диапазоне 4,5—5,5%. С учетом сохраняющихся рисков второй волны как в России, так и в мире мы склонны полагать, что возможно сокращение ВВП в 2020 году (на величину) до 8%, так как экономика России подвержена сразу двум негативным факторам: падению стоимости энергоресурсов и сокращению деловой активности вследствие ограничительных мер основных несырьевых секторов», — сказала она.

По словам эксперта, самое главное — как поведет себя экономика в 2021 году. «Если не будет программы развития несырьевого сектора (в том числе высокотехнологичного) экономики России, то мы можем оказаться в наиболее опасной ситуации — это медленное восстановление экономики и доходов населения темпами ниже среднемировых», — полагает Алехнович.



Институт экономики роста осенью представит Кабмину новую стратегию несырьевого роста РФ «Дорожная карта» акцентирует внимание на развитии конкретных секторов экономики России с учетом новых факторов, в том числе связанных с пандемией коронавируса.

По ее мнению, дальнейшее падение доходов, сокращение производства и инвестиций в НИОКР, снижение спроса со стороны государства «может оказать не просто краткосрочный негативный эффект на экономику, но и лишить возможности расти темпами не ниже среднемировых показателей вплоть до 2025 года». Директор Института экономики роста предлагает «вкладывать деньги в экономику с точки зрения стимулирования потребительского и инвестиционного спроса, высвобождать средства предприятий за счет снижения налоговых ставок, что ускорит рост экономики России».