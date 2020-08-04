Российские фондовые индексы растут в начале торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,38% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 2 941,22 пункта. Индекс РТС тогда же был в плюсе на 0,91% и достигал 1 268,92 пункта.

«Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны», — отметила перед началом сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Краткосрочный оптимизм по рискованным активам в целом еще не утерян, что при прочих равных может способствовать улучшению настроений по ходу сессии, — считает она. — Существенной фиксации прибыли стоит ожидать лишь при поступлении негативных новостей. В целом вторник будет спокойным на события днем и поэтому может характеризоваться консолидацией».



«Сегодня мы ждем, что индекс Мосбиржи перейдет к консолидации в середине диапазона 2 900—2 950 пунктов. Некоторому охлаждению настроений могут способствовать откат нефтяных котировок и переход к стабилизации рубля», — пишет аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.