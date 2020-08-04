В этом году многим россиянам из-за пандемии коронавируса пришлось отложить свадьбу или праздновать ее онлайн, без родных и друзей, однако это помогло им сэкономить и потратить деньги на другие цели, выяснили в Райффайзенбанке.

Так, почти 70% пар, опрошенных кредитной организацией, частично или полностью отложили свадебное торжество этой весной. 35% отменили свадьбу полностью, а 33% — только некоторые ее элементы. Остальных не коснулись ограничения, связанные с распространением коронавируса, и они смогли отпраздновать бракосочетание, как планировали.

Чаще всего отменять приходилось торжество с родными и друзьями, а также последующее путешествие. Многим пришлось отказаться от церемонии в загсе.

Почти половина молодоженов в результате сэкономили на свадьбе, следует из данных опроса. Большинству удалось сэкономить более 50 тыс. рублей. Чуть более 51% экономии не почувствовали.

Примерно в четверти случаев (26%) свадьба в России обходится менее чем в 100 тыс. рублей. Еще 21% опрошенных выложили больше 100 тыс., но максимум 200 тыс. рублей. Общий удельный вес более дорогих свадеб — 36%, при этом у 7% свадьба стоила больше 500 тыс. рублей, показывают данные банка.

Также в «Райффайзене» выяснили, что больше половины россиян целенаправленно копят на свадьбу. Иногда молодоженам помогают родители, а еще реже они берут кредиты, чтобы отметить это событие.

«Доходы почти 80% опрошенных не превышают 60 тыс. рублей в месяц. У 74% есть сбережения, а кредитами пользуются только 63% респондентов», — отмечается в исследовании.



Опрос проводился в июле 2020 года. В нем приняли участие более 10 тыс. человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Красноярска, Ростова-на-Дону, Самары, Ярославля, Уфы, Челябинска и других городов.