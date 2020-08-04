Более половины россиян (51%) в среднем работают на одном месте около пяти лет. При этом только 9% решение о смене работы дается легко, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.

Исследование показало, что 16% опрошенных задерживаются в одной компании в среднем от трех до пяти лет, 15% заявили, что работают на одном месте один-два года, 10% — два с половиной — три года, 8% — менее года.

«Решение о смене работы всегда легко дается только 9% участников исследования. 42% респондентов отметили, что им решение об увольнении всегда дается непросто. Для 49% опрошенных все зависит от прежнего места работы и причин ухода», — говорится в тексте исследования.

При этом 34% опрошенных указали, что находят новую работу в течение месяца после увольнения, 16% респондентов ищут следующее место работы один-два месяца, а 11% — два-три месяца. Более трети россиян (39%) отметили, что поиск новой работы у них занимает более трех месяцев.

Исследование проводилось среди более 3 тыс. человек старше 18 лет во всех округах России в августе 2020 года.