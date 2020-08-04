В первом полугодии количество пользователей мобильным приложением «Ингосстраха» выросло на 30%, а база пользователей личным кабинетом — на 10%, превысив 4 млн пользователей. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора СПАО «Ингосстрах» Иван Матвеев на онлайн-пресс-конференции, посвященной итогам деятельности в первом полугодии 2020 года.

«Интенсивность использования онлайн-каналов возросла по очевидным причинам, — сообщил он. — Мы наблюдаем рост спроса на услугу онлайн-урегулирования убытков через приложение, в частности по каско в четыре раза. Ранее частота использования этого канала по всем видам страхования не превышала 1% от портфеля».

По его словам, в рейтинге цифровизации страховых компаний, который составил фонд «Сколково», «Ингосстрах» занял первое место по объемам продаж цифровых продуктов через дистанционные каналы. Тем не менее по словам генерального директора, председателя правления СПАО «Ингосстрах» Константина Соколова, компания хотела увидеть значительно больший рост интереса страхователей к онлайн-сервисам.

«Эксперт РА» прогнозирует скачок в электронном страховании в 2020 году Электронное страхование ожидает скачок в 2020 году, несмотря на сокращение страхового рынка. Об этом пишет рейтинговое агентство «Эксперт РА» в своем исследовании «Электронное страхование: вынужденное ускорение» .

«Мы ожидали, что в условиях пандемии онлайн-канал будет одним из самых востребованных и покажет кратный прирост, но покупка полисов онлайн выросла на 20—30%», — сообщил он.

Компания планирует расширять функционал онлайн-сервисов, ориентируясь на запросы клиентов. Для этого запускает сервис дистанционного опроса и на основании обратной связи будет корректировать свои дистанционные каналы.